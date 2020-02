Victorieux (3-0) du Werder Brême le week-end dernier, le RB Leipzig souhaitait enchaîner face à Schalke 04 pour revenir sur les talons du Bayern Munich au classement. Les hommes de Julian Nagelsmann lançaient idéalement les débats en ouvrant le score dès la première minute par Sabitzer. Peu après l’heure de jeu, Leipzig effectuait le break grâce à Werner bien alerté par Nkunku (0-2, 61e). Halstenberg de la tête permettait aux siens de prendre le large sur un corner frappé par Nkunku (0-3, 68e).

En fin de match, Nkunku dans tous les bons coups, trouvait Angelino qui se jouait de la défense de Schalke avant d’ajuster Nubel d’une frappe tendue (0-4, 81e). Huit minutes plus tard, Forsberg fraîchement entré en jeu et bien servi par Nkunku, inscrivait le cinquième but (0-5, 89e). Grâce à son quatorzième succès de la saison, le RB Leipzig revenait à une longueur du Bayern Munich. De son côté, Christopher Nkunku en profitait pour distiller quatre passes décisives sur ce match.