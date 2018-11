La douzième journée de Serie A continuait ce dimanche après les matches de samedi et les victoires de Dortmund et Francfort notamment. En effet, le Werder Brême se déplaçait sur la pelouse de Fribourg pour essayer d’inverser la spirale négative de trois défaites consécutives. En face, les locaux n’avaient remporté que deux matches sur les sept dernières journées de Bundesliga. Et finalement, le Werder est parvenu à prendre un point sur la pelouse de Fribourg, grâce à un but dans les dernières secondes (1-1).

Fribourg s’offrait une première occasion et Stenzel butait sur Pavlenka, auteur d’une belle parade (17e). Le Werder répondait par Harnik (31e) et Klaassen (34e), mais aucun des deux joueurs ne parvenait à mettre le ballon au fond des filets. Finalement, Fribourg obtenait un penalty après une main de Moisander, que Waldschmidt transformait (1-0, 42e). La deuxième période était également très serrée, mais le Werder ne parvenait pas à revenir dans le match, tandis que les locaux s’offraient deux grosses occasions en fin de match (85e, 87e). Et finalement, Augustinsson offrait l’égalisation aux seins dans le temps additionnel après un cafouillage dans la surface (1-1, 90e+3). Brême met fin à une série de trois défaites en championnat et reste 7e. De son côté, Fribourg prend la 11e place, à quatre points de l’adversaire du soir.