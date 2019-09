La 3e journée de Bundesliga voyait le Werder Brême et Augsburg s’affronter ce dimanche. Et ce sont les Werderaner qui sont sortis vainqueurs de cette rencontre (3-2). Le Werder a attaqué pied au plancher puisque Yuya Osako a ouvert le score rapidement (6e, 1-0). Ruben Vargas lui répondait quelques instants plus tard en égalisant pour les visiteurs (12e, 1-1).

Et le match continuait sur le même rythme avec le but de Joshua Sargent qui donnait l’avantage aux pensionnaires du Weserstadion (21, 2-1). En seconde période, Ruben Vargas remettait encore les deux équipes à égalité en s’offrant un doublé (46e, 2-2) mais Yuya Osako inscrivait lui aussi son deuxième but de la journée et donnait la victoire à son équipe (67e, 3-2). Avec cette première victoire de la saison, le Werder est treizième au classement (3 pts) alors qu’Augsburg se classe est seizième (1pts).

