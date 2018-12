Après les victoires de Dortmund et du Bayern samedi, le Rasenballsport Leipzig et le Borussia Dortmund croisaient le fer ce dimanche pour le choc du haut de tableau. Les locaux, cinquièmes avant ce match, espéraient se relancer après leur revers contre Wolfsburg le week-end dernier (1-0). De son côté, le Borussia Monchengladbach voulait enchaîner un quatrième succès de suite. Cependant, ce sont bien les locaux qui se sont imposés (2-0).

Tout démarrait très bien puisque Timo Werner ouvrait le score, bien trouvé par Sabitzer (1-0, 3e). Et dans une première période largement dominée par les locaux, Werner s’offrait un doublé, récupérant bien un crochet de Poulsen pour marquer dans le but vide (2-0, 45e+1). La deuxième période était plus serrée mais aucune des deux équipes n’arrivaient à faire la différence, restant sur un score de 2-0. Le Rasenballsport Leipzig monte sur le podium (3e), à seulement un point de l’adversaire du soir (2e).