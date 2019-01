La 19e journée de Bundesliga continuait avec le déplacement du RB Leipzig sur la pelouse de Düsseldorf. Les visiteurs, cinquièmes du championnat, pouvaient prendre la 4e place à Francfort en cas de victoire. De son côté, Düsseldorf restait sur 4 succès d’affilée et voulait enchaîner.

Leipzig frappait d’entrée et Poulsen ouvrait le score (0-1, 2e). Les locaux souffraient et Konaté doublait la mise dans la foulée (0-2, 9e). Souverains, les joueurs de Leipzig s’offraient même un troisième but et Poulsen frappait à nouveau (0-3, 16e). Les visiteurs poussaient encore au retour des vestiaires et Werner y allait de son but (0-4, 68e). Leipzig est désormais 4e, Düsseldorf reste 14e.