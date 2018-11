Actuellement en bonne forme, le Hertha Berlin recevait le RB Leipzig pour un match au sommet. La rencontre partait sur d’excellentes bases avec un but de Timo Werner dès les premiers instants (7e). En difficulté dans ce début de saison, l’attaquant allemand doublait la mise au retour des vestiaires.

Pour revenir au score Pal Dardai lançait Javairo Dilrosun et Davie Selke (59e) et les débats s’équilibraient. Toutefois cela ne suffisait pas et Mattheus Cunha inscrivait un but en toute fin de rencontre (75e). Avec cette victoire 3-0, Leipzig remonte à la troisième place tandis que le Hertha glisse au huitième rang.