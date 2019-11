Pour le compte de la onzième journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach accueillait le Werder Brême au Borussia Park. Marco Rose qui alignait ses deux Français Alassane Pléa et Marcus Thuram au coup d’envoi, espérait enchaîner après la victoire des siens lors de la dernière journée. Gladbach ne mettait pas longtemps à lancer les hostilités. Ainsi, Bensebaini ouvrait le score de la tête suite à un coup-franc frappé par Benes (1-0, 20e).

Le leader réalisait le break deux minutes plus tard par Hermann qui profitait de la remise de Thuram pour doubler la mise (2-0, 22e). Le milieu de terrain bien décalé par Zakaria s’offrait un doublé avant l’heure de jeu d’une belle frappe qui venait se loger dans le petit filet (3-0, 59e). En fin de match, Bensebaini écopait d’un second carton jaune et quittait prématurément les siens (87e). Mais cette expulsion ne remettra pas en cause la nette victoire de Mönchengladbach malgré la réduction du score dans les ultimes secondes signée Bittencourt (3-1, 90+4). Le Borussia conservait quatre points d’avance sur Leipzig et le Bayern Munich.