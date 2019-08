Pas de vainqueur à l’occasion de ce duel de prétendants à l’Europe, entre le Borussia Mönchengladbach, cinquième l’an passé, et Schalke 04, qui cherchera à oublier une saison noire terminée à la 14e place (0-0).

Une rencontre lors de laquelle on retrouvait au coup d’envoi Marcus Thuram et Alassane Pléa dans les rangs du Borussia, qui a laissé filer Michaël Cuisance au Bayern, hier, Benjamin Stambouli et Amine Harit côté Schalke. Pas de but mais un point pour Marco Rose (Gladbach) et David Wagner (Schalke 04), qui débutaient sur leurs nouveaux bancs de touche.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10