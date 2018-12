Pour la suite de la 17e journée de Bundesliga, le VfL Wolfsbourg (6e) se déplaçait à la WWK Arena pour y affronter le FC Augsbourg (15e). Les hommes de Bruno Labbadia voyaient là une bonne occasion de passer devant l’Eintracht Francfort (5e). La mission est accomplie : après une rencontre pleine de rebondissements, les visiteurs se sont imposés en fin de partie sur le score de 3 buts à 2.

Tout avait bien commencé pour eux. Les Loups maîtrisaient la première période et ouvraient le score grâce à Josuha Guilavogui, qui reprenait une tête de John Brooks (33e, 0-1). Ils faisaient le break avant la pause par l’intermédiaire d’Admir Mehmedi (41e, 0-2). Au retour des vestiaires, les locaux réagissaient et Rani Khedira réduisait le score lors d’un cafouillage de la défense adverse (49e, 1-2). Dix minutes plus tard, sur un service de Jonathan Schmid, Sergio Cordova plaçait sa tête et égalisait (59e, 2-2). En fin de rencontre, Yannick Gerhardt donnait la victoire aux siens (90e, 2-3). On en restait là entre les deux formations. Au classement, Wolfsbourg passe cinquième à une longueur devant Francfort. Augsbourg reste quinzième, mais n’a qu’un point d’avance sur Stuttgart, barragiste.