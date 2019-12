La Premier League se poursuit en cette fin d’année 2019 et laisse place à un match entre Burnley et Manchester United.

A domicile, les Clarets s’organisent dans un 4-4-2 classique avec Nick Pope dans les buts. Devant lui, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee et Charlie Taylor prennent place en défense. Le double pivot est assuré par Jack Cork et Ashley Westwood alors que les ailes sont occupés par Jeff Hendrick et Dwight McNeil. Enfin, Ashley Barnes et Chris Wood sont associés en attaque.

De son côté, Manchester United mise sur un 4-2-3-1 où l"on retrouve David De Gea dans les cages. Ashley Young, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Brandon Williams forment la défense. Nemanja Matic et Fred composent le double pivot. Enfin, Anthony Martial est soutenu par Daniel James, Andreas Pereira et Marcus Rashford.

Les compositions :

Burnley : Pope - Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick, Cork, Westwood, McNeil - Barnes, Wood

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Maguire, Williams - Matic, Fred - James, Pereira, Rashford - Martial