Depuis une semaine maintenant, on parle beaucoup de Pierre-Emerick Aubameyang du côté d’Arsenal. Mais le deal n’est pas encore conclu entre le Borussia Dortmund et Arsenal et il pourrait jouer ce week-end contre Fribourg.

« Pierre-Emerick Aubameyang m’a fait bonne impression à l’entraînement. À partir de maintenant, il a qualifié pour être dans l’équipe samedi », a indiqué le technicien du BvB Peter Stöger en conférence de presse.