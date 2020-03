S’il n’a pas réussi à trouver la solution ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Jadon Sancho (19 ans) reste un joueur qui fera à coup sûr parler de lui dans les années à venir. Le patron du BVB, Hans-Joachim Watzke, le sait mais sera prêt à le laisser partir si ce dernier venait à exposer ses envies d’ailleurs.

« Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans. Nous ferons de notre mieux pour le garder le plus longtemps possible. Nous avons une très bonne relation avec lui. Mais si un jour, il vient nous voir et nous dit qu’il veut quitter le club, alors nous en discuterons », a-t-il lancé pour RMC Sport. Une situation qui devrait se présenter dès cet été. Manchester United souhaite faire de l’Anglais sa recrue phare de l’été.