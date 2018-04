Terrible coup dur pour Michy Batshuayi. L’attaquant belge de 24 ans va manquer la fin de la saison avec le Borussia Dortmund, où il évolue depuis cet hiver. Sur les réseaux sociaux, il s’est exprimé pour la première fois depuis cette blessure à la cheville lors du derby de la Ruhr dimanche.

« Bon ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour l’instant, ma saison est probablement terminée, et je ne pourrais pas rendre sa confiance au Borussia Dortmund. Merci pour tout cet amour que j’ai reçu depuis hier. Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers pour la fin. On se voit bientôt », a écrit le joueur belge.

Well its not good news for now, my season is probably over, and i wont be able to pay @BVB back for their confidence ... Thank you all the amazing amount of love I received since yesterday. Wishing my teammates the best for the final days. See you soon pic.twitter.com/GORkrFz9kk

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 avril 2018