C’est officiel : Lucien Favre est le nouveau coach du Borussia Dortmund. Après une parenthèse à Nice, le Suisse retrouve donc l’Allemagne et a signé un contrat de deux saisons avec les Jaune et Noir. Dans le communiqué officiel du club allemand, il a prononcé ses premiers mots en tant que coach du BVB.

« Coacher le Borussia Dortmund est un défi très attrayant, comme je les aime. Je voudrais remercier la personne responsable du recrutement pour la confiance qu’il m’a accordée. Maintenant, nous allons travailler ensemble sur la nouvelle équipe. Le BVB est l’un des clubs les plus intéressants d’Europe et je suis impatient de revenir en Bundesliga, que je connais très bien et que j’ai toujours gardée à l’esprit lors des deux années à Nice », a-t-il expliqué.