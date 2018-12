Coéquipiers au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang ont quitté la Ruhr respectivement à l’été 2017 (pour le FC Barcelone) et en janvier 2018 (pour Arsenal). Du côté du BVB, il semblerait que ces départs aient soulagé les dirigeants, les deux joueurs étant souvent la cause de problèmes disciplinaires.

Interrogé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a confirmé ce sentiment. « Une spirale s’était développée et qui a finalement été difficile à arrêter. L’un d’entre eux se mettait en grève (Dembélé, ndlr) et l’autre ne semblait pas avoir de montre. (Aubameyang, ndlr)Cela avait un effet à la fois en interne et à l’extérieur du club », a-t-il déclaré, avant de parler du cas du Français plus particulièrement. « Maintenant que Dembélé joue à Barcelone, dans l’un des plus grands clubs du monde, il semble que cette indiscipline soit toujours d’actualité. Je suis soulagé de constater que cela n’a rien à voir avec les circonstances ici à Dortmund. »