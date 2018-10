Milieu de terrain du FC Porto, Héctor Herrera est en fin de contrat à l’issue de cette saison avec les Dragões. Une situation qui pousse le club portugais à prolonger l’international mexicain (70 sélections, 5 buts). Oui mais ce dernier réclame 6 M€ par an, comme l’a déclaré le président de Porto, Pinto da Costa, dans de propos relayés par Calciomercato.

Depuis, les deux parties se renvoient la faute. L’agent du joueur a même fait référence à l’intérêt de l’Olympique Lyonnais cet été. « Les dirigeants ont refusé une offre de 25 millions de Lyon. (...) La façon de procéder du président est très grossière. » À l’affût dans ce dossier, l’Inter et l’AS Roma seraient très intéressés par sa venue, surtout s’il est libre de tout contrat. Cette année, il a joué 11 matchs avec le FC Porto, toutes compétitions confondues, et a inscrit un but.