Les relations entre le RB Leizpig et Timo Werner ne sont franchement pas au beau fixe. En fin de contrat dans un an, l’attaquant de 23 ans met la pression sur ses dirigeants pour le laisser partir du côté du Bayern Munich. Problème aucune offre n’est arrivée pour le moment.

Leipzig commence à s’impatienter sérieusement et demande au joueur de prolonger rapidement, avant le début du championnat si possible, en lui fixant un ultimatum d’après Bild. Face à cette situation compliquée, Naples et la Roma se sont renseignés mais le joueur ne veut rejoindre que le géant bavarois.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10