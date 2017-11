Après le nul obtenu à Strasbourg ce mardi soir (0-0), le SM Caen est reparti du stade sans Ismaël Diomandé... Le milieu de terrain a quitté le vestiaire un peu après ses coéquipiers pour rejoindre le bus à la sortie du stade. Problème, ce dernier était déjà en route pour l’aéroport avec l’ensemble de l’équipe à l’intérieur. C’est là que l’Ivoirien s’est retrouvé un peu hagard, amusé et perplexe devant les journalistes à qui il a raconté sa mauvaise aventure.

« Baaah… Je sors, je ne vois plus le bus. Mais pas d’affolement jusque-là. J’appelle, ils sont partis sans moi. J’étais là, je parlais avec Idriss Saadi (l’attaquant de Strasbourg, ndlr). J’attendais et je me suis dit que le bus n’était pas encore arrivé, puis je sors et ils sont partis. Heureusement, ils n’ont pas pris le vol sans moi. J’attends, je crois qu’ils vont me déposer à l’aéroport. Mais c’est fou quoi » a-t-il conclu dans un sourire à RMC.