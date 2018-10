Cette saison, le Stade Malherbe de Caen peut compter sur sa nouvelle recrue et homme à tout faire : Fayçal Fajr. Décisif à plusieurs reprises cette saison (1 but, 3 passes décisives), le Marocain n’a pas manqué ses débuts avec les Normands. Actuel 12e du classement avant d’affronter Marseille ce dimanche à 17h, Caen réalise un début de saison relativement correct.

Et si les Normands visent une nouvelle fois le maintien et les traditionnels 42 points (souvent synonyme de maintien), Fayçal Fajr souhaiterait voir plus grand pour cette saison, comme il l’annonce dans une interview accordée à L’Equipe. « Il faut arrêter avec l’étiquette du maintien. Viser les 42 points, c’est nul, c’est bidon ! Mon objectif est d’aller le plus haut possible. Je nous vois titiller la première partie du classement. La meilleure place de Caen ces dernières années, c’est 7e. Alors, pourqoi pas essayer de faire aussi bien ? », a ainsi déclaré le numéro 10 de Malherbe.