Yann Karamoh sera-t-il encore un joueur du Stade Malherbe de Caen ? Rien n’est encore sûr. Le joueur a été courtisé par plusieurs clubs cet été. Interrogé par France Bleu, le président normand, Jean-François Fortin, a fait un point sur ce dossier.

« Il est indéniable qu’il y a maintenant deux clubs français et deux clubs étrangers (dont Lyon et l’Inter Milan). A partir du moment où un club me proposera une valeur de transfert qui me semblera correct -moi j’ai fait une proposition qui était autour de huit millions - pour le moment j’ai eu une réponse favorable sur cette somme-là. Encore faut-il que le joueur veuille aller dans les clubs qui m’ont proposé les sommes que je désire. Si le garçon ne veut pas y aller pour des raisons diverses et variées, et bien le transfert ne peut pas se faire. S’il n’y a pas d’accord entre un club étranger ou français et le SM Caen et qu’il n’y a pas un accord pour le joueur d’y aller, Karamoh sera salarié du club pour cette saison ».