La Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le Stade Malherbe de Caen et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Normands s’articulent en 4-2-3-1 avec Brice Samba dans les buts et une défense composée de Frédéric Guilbert, Paul Baysse, Alexander Djiku et Yoël Armougom. Ismaël Diomandé évolue en tant que sentinelle auprès de Fayçal Fajr. Malik Tchokounté, Yacine Bammou et Casimir Ninga forment le trio en soutien d’Enzo Crivelli.

De son côté, l’Olympique de Marseille se retrouve dans un urgent besoin de résultat. Rudi Garcia décide d’opter pour un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les cages. Ce dernier est protégé par Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Rolando et Jordan Amavi en défense. Maxime Lopez et Kevin Strootman forment le double pivot derrière Florian Thauvin, Dimitri Payet et Lucas Ocampos. Enfin, Valére Germain est seul en pointe de l’attaque phocéenne.

Les compositions :

Caen : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom - Diomandé, Fajr - Tchokounté, Bammou, Ninga - Crivelli

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Kamara, Rolando, Amavi - Lopez, Strootman - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain