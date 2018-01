Le Stade Malherbe de Caen veut profiter du marché hivernal pour renforcer son secteur offensif. Pire attaque de Ligue 1 avec seulement 12 buts marqués, la direction normande s’active dans les coulisses pour recruter un attaquant.

En cas d’échec de la piste Majeed Waris, le SMC aurait jeté son dévolu sur Patrick Twumasi d’après les informations de L’Equipe. L’attaquant d’Astana (KAZ), qui peut évoluer sur les différents postes du front de l’attaque, a réalisé une belle première partie de saison avec neuf buts et deux passes décisives en douze matches de Coupes d’Europe (qualifications C 1 et Ligue Europa). L’attaquant de 23 ans est sous contrat avec le club Kazakhstan jusqu’en 2019.