La Confédération Africaine de Football a dévoilé une nouvelle liste concernant le titre de Joueur Africain de l’année 2017. Après avoir révélé une liste de 30 nominés, l’instance du football africain a réduit à 11 joueurs fin novembre.

Ce lundi, l’instance africaine de football a révélé les trois finalistes de cette édition. Il s’agit sans surprise de l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) et du Sénégalais Sadio Mané (Liverpool). Le lauréat recevra son trophée le 4 janvier prochain à Accra au Ghana lors de la soirée de gala des CAF Aiteo Awards.

Finally unveiled ! The Top 3 finalists for African Player of the Year award #AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/hEHB1HA8PZ

