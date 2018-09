Le Cameroun a eu des débuts compliqués sous la houlette de Clarence Seedorf. Lors de la dernière trêve, les Lions Indomptables ont péniblement arraché le nul aux Comores 1-1. Il s’agira de faire mieux lors d’une confrontation aller-retour face au Malawi les 12 et 16 octobre prochain, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.

Le sélectionneur néerlandais a communiqué une liste de 23 joueurs dans laquelle on retrouve le néo-Parisien Eric Choupo-Moting, l’ancien Angevin Karl Toko-Ekambi ou encore l’ex-international français Paul Georges Ntep. On notera aussi la présence de Dimitri Oberlin, l’attaquant du FC Bâle, qui a déjà porté à une reprise en match amical le maillot de la sélection suisse.

Liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur Clarence Seedorf, pour la double confrontation (aller- retour) contre le Malawi des 12 et 16 octobre prochain comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2019. pic.twitter.com/P9IYqeUSab

— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 24 septembre 2018