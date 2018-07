Le football camerounais entame une grave crise. Les championnats professionnels sont désormais suspendus, sans date de reprise. La Ligue de football professionnel camerounaise a annoncé la nouvelle ce jeudi car elle n’a pas réussi à s’entendre avec l’État et manque donc de moyens financiers pour maintenir les rencontres et son organisation.

« Par conséquent, les administrateurs ont reporté à une date ultérieure la 30e journée du MTN Elite One (Ligue 1) et la 25e journée de MTN Elite Two (Ligue 2), initialement prévues respectivement les 8 et 10 juillet », précise le communiqué de la ligue de football. Cette dernière s’indigne régulièrement de l’absence de ressources et de moyens, obligeant l’État à mettre la main à la poche. Une bien mauvaise nouvelle qui inquiète la Confédération Africaine de Football à un an de l’organisation de la CAN 2019. Le président de la CAF Ahmad Ahmad a déjà reconnu des retards de travaux.