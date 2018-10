Hier, l’Algérie s’est imposé à domicile face au Bénin (2-0), pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Fennecs renouent ainsi avec la victoire, après cinq matchs consécutifs sans gagner. Un score positif bienvenu pour le sélectionneur Djamel Belmadi, bien qu’il sache que ses ouailles ont encore des progrès, notamment dans la relation des joueurs sur le terrain.

« Évidemment qu’on est satisfaits de cette victoire. Après deux sorties, deux matchs, il y a encore du travail, il y a beaucoup de travail. Tant mieux, cela veut dire qu’il y a une vraie marge de progression. Donc, moi je suis satisfait. Je ne vais pas faire la fine bouche (...) Je suis satisfait du résultat, je suis satisfait de la performance. Deux buts c’est aussi très important (...) La qualité offensive on l’a, le talent est là. Maintenant, il faut rester forts (...) Avec le temps les automatismes se mettent en place, les joueurs vont s’affirmer », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Il est aussi revenu sur les objectifs des Algériens pour cette CAN. « On va dans une compétition pour la gagner. C’est ma mentalité, c’est ce que je vais essayer de transmettre à mes joueurs. Les joueurs sont des compétiteurs, je suis compétiteur. Je ne vais pas dans une compétition pour participer, je vais dans une compétition pour la gagner. Avec une grande humilité et en respectant évidemment tous les adversaires. La seule coupe que l’on a gagnée c’est en 1990, je sais tout cela, mais c’est quand même l’objectif, notre objectif. »