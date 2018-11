Avant la rencontre entre le Togo et l’Algérie dimanche après-midi (17h, à suivre en direct sur notre site), la Gambie accueillait le Bénin aujourd’hui pour le dernier match du jour des éliminatoires de la CAN 2019. Et la formation de Tom Saintfiet s’est finalement imposée 3-1 devant son public grâce à une belle deuxième période.

L’ancien joueur de Montpellier Steve Mounié avait en effet ouvert la marque pour les visiteurs (34e), mais les locaux ont totalement inversé la tendance puisque Lamin Jallow (70e), Jobe (78e) et Ablie Jallow (90e+4) ont trouvé le chemin des filets dans le second acte. Ce succès permet aux Scorpions de revenir à hauteur du Togo (5 pts). Le Bénin compte toujours 7 points, soit autant que les Fennecs, qui pourront donc se qualifier demain en cas de succès.