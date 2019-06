Après le match nul et vierge entre la Mauritanie et l’Angola, et celui entre le Cameroun et le Ghana, le Benin défiait la Guinée-Bissau pour le dernier match de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Battus par les Lions Indomptables (0-2), les Djurtus voulaient prendre des points tandis que les Écureuils voulaient profiter du nul du Ghana pour prendre la deuxième place.

Mais au Stade d’Ismaïlia, le public n’a pas été gâté puisque ce match s’est lui aussi terminé sur un 0-0. Alors qu’il n’y avait pas eu de match nul et vierge depuis le début de la compétition, il y en a donc eu trois en une journée ! Avec ce résultat, le Bénin est troisième à égalité de points avec le Ghana. La Guinée-Bissau compte une seule unité en bas du groupe F, dominé par le Cameroun (4 pts).

