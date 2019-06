Après le match nul entre la Tunisie et l’Angola (1-1), on avait droit au deuxième match de ce groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, avec un duel entre la Mauritanie et le Mali. Sans surprise, les Maliens se sont confortablement imposés sur le score de 4-1.

Abdoulaye Diaby a mis les siens devant au score (37e), avant que Moussa Maréga ne fasse le break, sur penalty juste avant la pause (2-0, 45e). Adama Traore pliait la rencontre (3-0, 55e). Moctar El Hacen a pu réduire l’écart sur penalty (3-1, 71e), mais Adama Traore, l’Orléanais cette fois, répliquait instantanément (4-1, 74e). Le Mali prend donc la tête du groupe et affrontera la Tunisie vendredi après-midi.

