On joue la 5e journée des qualifications pour la CAN en Afrique ! L’Égypte s’est imposée face à la Tunisie (3-2) au stade Borg Al Arab d’Alexandrie, cet après-midi. Un succès qui permet aux Pharaons de revenir à hauteur des Aigles de Carthage en tête du groupe J, avec 12 points. Déjà qualifiées pour la CAN 2019, disputée du 15 juin au 13 juillet prochain au Cameroun, les deux équipes sont loin devant le Swaziland et le Niger (1 pt). Dans ce match, la Tunisie a d’abord cru pouvoir enchaîner une cinquième victoire consécutive dans ces qualifications pour la CAN 2019. Toujours aussi réalistes (7 buts marqués, 3 encaissés dans ces qualifications), les Aigles de Carthage ont ouvert le score au quart d’heure de jeu.

Bien lancé par Ferjani Sassi, Naïm Sliti feintait Ahmed Elmohamady et trompait le gardien égyptien d’un tir croisé du pied droit (0-1, 14e). Dominatrice, l’Égypte recollait logiquement au score grâce à Mahmoud Trezeguet (1-1, 32e). Elle prenait même les devants sur un but de la tête de Baher El Mohamady à la réception d’un centre de Mohamed Salah (60e). Mais les Tunisiens réagissaient. Venu tacler un ballon devant son but, Ahmed Hegazy remisait involontairement sur Naïm Sliti, qui s’offrait son premier doublé en sélection et permettait à la Tunisie de recoller (2-2, 72e). Les Égyptiens allaient finalement décrocher la victoire sur un but en toute fin de rencontre de la star de Liverpool Mohamed Salah (3-2, 90e +1).