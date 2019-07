Peut-être le quart de finale le plus attendu de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. La Côte d’Ivoire affronte l’Algérie, à 18 heures, au stade de Suez, dans un choc de haut vol entre deux des favoris à la victoire finale. Titrés en 1992 et en 2015, les Elephants tenteront d’accéder à leur 9e demi-finale de l’épreuve. Parvenus à conserver leur cage inviolée depuis le début du tournoi, les Fennecs voudront quant à eux décrocher un ticket pour une 5e demi-finale et se rapprocher d’un deuxième titre après 1990.

Chez les Ivoiriens, Ibrahima Kamara compte sur 9 des 11 vainqueurs du Mali au tour précédent. Avec Gbohouo dans les buts et un quatuor Bagayoko, Traoré, Kanon, Coulibaly en défense. Dans l’entrejeu, Jean-Philippe Gbamin est aujourd’hui remplacé par Ibrahim Sangaré pour accompagner Serey Dié et Kessié. Devant, très décevant depuis le début de la compétition, Nicolas Pépé est remplacé par Max-Alain Gradel. Gradel. Jonathan Kodjia et Wilfried Zaha, auteur du but décisif face au Mali, animeront également l’attaque.

Chez les Fennecs, Djamel Belmadi peut s’appuyer sur ses certitudes, nées de l’excellent parcours réalisé jusque-là. Au but, toujours invincible depuis le début de la compétition, on retrouvera le rempart M’Bolhi, avec une défense composée d’Atal, Mandi, Benlamri et Bensebaini. Du solide. Au milieu, pas de surprise non plus, avec Feghouli, Guedioura et l’épatant Bennacer. Enfin, pour animer le secteur offensif, le capitaine Riyad Mahrez sera présent, avec Belaili de l’autre côté et Bounedjah pour peser sur la défense ivoirienne.

Les compositions d’équipes :

Côte d’Ivoire : Gbohouo - Bagayoko, Traoré, Kanon, Coulibaly - Sangaré, Serey Dié, Gradel, Kessié, Zaha - Kodjia

Algérie : M’Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Guedioura, Bennacer, Mahrez - Belaili, Bounedjah

