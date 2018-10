Après de bons débuts lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (1 victoire, 1 nul), l’Afrique du Sud s’est amusée face aux Seychelles. Les Bafana Bafana ont rapidement ouvert le score suite à une réalisation contre son camp de Hoareau (23e). Le début du spectacle puisque deux minutes après, Hlatshwayo a doublé la mise (25e).

Le Strasbourgeois Lebo Mothiba s’est chargé d’enfoncer le clou (27e). Solide dans ce match, l’Afrique du Sud a frappé en fin de rencontre grâce à Percy Tau (74e), Ndlovu (81e) et Mokoena (90e +3) pour un succès 6-0. Avec 7 points en 3 matches et dans l’attente du match entre le Nigéria et la Libye (déjà 1-0 pour les Super Eagles), la nation de Kermit Erasmus est en pleine confiance.