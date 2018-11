Après la qualification de l’Algérie un peu plus tôt dans la journée, la Guinée et la Cote d’Ivoire s’affrontaient pour le choc du groupe H. Leader du groupe avec 10 points, les coéquipiers de François Kamano avaient pour objectif de prendre au moins un point afin de laisser les Ivoiriens à 3 points. C’est chose faite puisque les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1).

Tout avait d’ailleurs bien commencé pour les locaux. Dès le début de match, Yattara ouvrait le score pour les siens (1-0, 11e). Mais rapidement, les Elephants égalisaient par l’intérmédiaire de l’ancien niçois Jean-Michaël Seri (1-1, 21e). Après une longue phase d’observation, les deux équipes rentraient aux vestiaires à égalité. Et malgré un match agréable, aucune des deux nations ne parvenaient à reprendre le dessus sur l’autre (1-1). Un match nul qui fait les affaires de la Guinée, qualifiée, et qui conserve la tête du groupe devant les Ivoiriens, qui auront leur destin en main et seront qualifiés en cas de victoire ou de match nul contre le Rwanda (22 mars). A noter qu’un autre match se jouait dans le même temps et la Mauritanie s’est qualifiée pour la première fois de son histoire en battant le Botswana (2-1). Les locaux sont assurés d’aller au Cameroun l’été prochain pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

Les résultats du jour :

Guinée 1-1 Cote d’Ivoire : but de Yattara (11e) pour la Guinée ; but de Seri (21e) pour la Cote d’Ivoire.

Mauritanie 2-1 Botswana : but de Diakite (20e et 84e) pour la Mauritanie ; but de Kobe (4e) pour le Botswana.