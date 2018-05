Ce samedi soir, le Real Madrid et Zinédine Zidane a rendez-vous avec l’histoire. Les Madrilènes tenteront de soulever leur 13ème coupe aux grandes oreilles, la troisième d’affilée. Mais pour cela, il faudra franchir l’obstacle Liverpool mené par son trio infernal Salah-Firmino-Mané. A cette occasion, l’ancien gardien de la Maison Blanche, Santiago Cañizares (1989-1998) a été amené à donné son avis sur l’irrésistible Real Madrid version ZZ lors d’une interview accordée au Parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloge sur l’entraîneur français.

« Grâce à Zidane, le Real est revenu à sa place sur la scène européenne et redevenu un exemple, un modèle. Il a retrouvé ses valeurs ancestrales : le prestige, la noblesse, l’excellence. Parce que Zidane incarne et connaît parfaitement le club. Mieux que n’importe quel Espagnol. Il a le « señorio », c’est un gentleman. Et, pour entraîner au Real, c’est obligatoire. Il fait partie du peu de personnes qui ont renforcé la grandeur et l’histoire du Real Madrid, que ce soit en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Avec tout ce qu’il a gagné et tout ce qu’il transmet en termes d’image, de valeurs : le travail, l’humilité, l’élégance, la discrétion, l’excellence… c’est quelque chose d’inestimable pour le Real. » Le principal intéressé appréciera.