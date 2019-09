Les seizièmes de finales de la Carabao Cup se déroulaient aujourd’hui et Chelsea s’est offert un véritable festival contre Grimsby (D4) avec une large victoire 7-1. Barkley (4e), Batshuayi (7e, 86e), Pedro (43e sp), Zouma (56e), James (82e) et Hudson-Odoi (89e) ont participé à la fête côté Blues. Liverpool a aussi fait le travail contre Milton Keynes Dons (D3) avec un succès 2-0. Manchester United a dû batailler pour passer aux tirs au but et effacer Rochdale qui évolue en troisième division (1-1/5-4).

Club de D3 anglaise, Oxford United a fait voler en éclat West Ham avec une lourde victoire 4-0. Moore (55e), Taylor (72e), Fosu (84e) et Baptiste (90e+2) sont les buteurs de la soirée. Dans les autres rencontres, Aston Villa a battu Brighton & Hove Albion (3-1), Sunderland (D3) a sorti Sheffield United qui évolue en Premier League (1-0) et Burton (D3) s’est offert Bournemouth (2-0). Wolverhampton a également dominé Reading d’une courte tête (1-1/4-2 aux tirs au but).

Les résultats de la soirée :

Brighton 1-3 Aston Villa : Roberts (61e) pour Brighton ; Jota (22e), Hourihane (33e) et Grealish (78e) pour Aston Villa

Burton 2-0 Bournemouth : Sarkic (14e) et Broadhead (90e +7) pour Burton

Chelsea 7-1 Grimsby : Barkley (4e), Batshuayi (7e, 86e), Pedro (43e sp), Zouma (56e), James (82e) et Hudson-Odoi (89e) pour Chelsea ; Green (19e) pour Grimsby

Milton Keynes 0-2 Liverpool : Milner (41e) et Hoever (69e) pour Liverpool

Oxford United 4-0 West Ham : Moore (55e) Taylor (72e), Fosu (84e) et Baptiste (90e +2) pour Oxford United

Sheffield United 0-1 Sunderland : Power (9e) pour Sunderland

Wolverhampton 1-1 (4-2 aux tirs au but) Reading : Jordao (27e) pour Wolverhampton ; Boye (90e +9) pour Reading

Manchester United 1-1 (5-4 aux tirs au but) Rochdale : Greenwood (68e) pour Manchester United ; Matheson (76e) pour Rochdale

