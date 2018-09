Après l’élimination de Manchester United mardi, un autre cador de Premier League quitte prématurément la Carabao Cup. Liverpool s’est surprendre à Anfield par Chelsea (1-2). Tout avait pourtant bien commencé avec un but de Daniel Sturridge (59e). Mais les Blues ont inversé la tendance grâce à Emerson Palmieri (79e) et Eden Hazard (86e).

Arsenal s’est lui aussi qualifié pour le tour suivant en sortant Brentford, écurie de Championship (2-1), grâce à, un doublé de Danny Welbeck et un but d’Alexandre Lacazette. West Ham a cartonné Macclesfield Town (8-0), avec notamment deux doublés de Robert Snodgrass et Grady Diangana. Notthingham Forest l’a emporté face à Stoke City (3-2). Enfin, Tottenham s’est fait peur mais s’est finalement qualifié contre Watford (2-2, 4 t. a. b. à 2).