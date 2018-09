Après son exploit contre Manchester United mardi soir en seizième de finale de Carabao Cup (2-2, 8 t.a.b. à 7), Derby County attendait comme toutes les formations qualifiées pour le prochain tour le tirage au sort des huitièmes de finale, qui avait lieu ce soir. Et quatre ans après son départ, Frank Lampard va retrouver Stamford Bridge.

Entraîneur de Derby County depuis quelques mois, l’ancienne légende de Chelsea va en effet défier les Blues en 8es, qui ont dominé Liverpool (2-1). La rencontre se disputera soit le mardi 30 octobre, soit le mercredi 1er novembre. Stamford Bridge risque donc d’être bien plein pour cette partie !

Le tirage des huitièmes de finale :

Manchester City - Fulham

Bournemouth - Norwich

Arsenal - Blackpool

Leicester - Everton/Southampton

West Ham - Tottenham

Middlesbrough - Crystal Palace

Chelsea - Derby County

Burton Albion - Nottingham Forest

ROUND FOUR DRAW : Here are your confirmed #CarabaoCup Round Four fixtures.

What do you think of the draw @ChelseaFC and @dcfcofficial fans ? pic.twitter.com/OuhlgT3mcF

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) 29 septembre 2018