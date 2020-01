Dauphin surprise de Liverpool en Premier League, Leicester est également en course en Carabao Cup. Les Foxes ont d’ailleurs eu les faveurs du tirage au sort en évitant Manchester City et Manchester United. Opposés à Aston Villa, les hommes de Brendan Rodgers se retrouvaient assez logiquement favoris. Pour autant, les visiteurs ont déjoué les pronostics.

Candidats au maintien en championnat, les Villans ont joué un mauvais tour à Leicester en marquant très rapidement. C’est l’ancien Lillois, Anwar El Ghazi qui débordait sur la gauche et centrait au second poteau pour l’ancien caennais Frédéric Guilbert. Ce dernier s’arrachait pour propulser la sphère au fond des filets (28e). Volontaire, Leicester arrachait le match nul en fin de match grâce à Kelechi Ihenacho (74e). En arrachant ce match nul 1-1, Leicester peut encore viser une finale qui lui fuit depuis 2000 et un succès 2-1 contre Tranmere Rovers.