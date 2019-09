Lors de la victoire de Liverpool face au MK Dons (2-0) en Carabao Cup, Jürgen Klopp avait effectué onze changements dans son équipe type. Parmi ces changements, on a pu découvrir de nouveaux visages comme Caoimhin Kelleher, Rhian Brewster, Herbie Kane, and Harvey Elliott ou encore Sepp van den Berg et Pedro Chirivella. Mais il semblerait que les Reds aient commis une petite boulette administrative lors de ce match.

Selon les informations de Sky Sports, l’EFL (English Football League) aurait ouvert une enquête et suspecterait Liverpool d’avoir aligné un joueur non qualifié face au MK Dons. Une information confirmée par le vainqueur de la dernière Ligue des champions qui a précisé qu’une « erreur administrative potentielle avait pu être effectuée pour l’un de nos joueurs. Nous travaillons avec les autorités compétentes afin d’établir les faits et nous ne ferons aucun autre commentaire avant la fin du processus ». Le règlement de la Carabao Cup stipule qu’un club peut être sanctionné ou réprimandé si une infraction a été constatée.

