Ce mercredi soir, Manchester City et Burton Albion (D3 Anglaise) étaient sur le pont lors de la demi-finale aller de la Carabao Cup (League Cup). Pour cette première manche à l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas mis longtemps avant de trouver le chemin des filets. Dès la 5e minute, Kevin De Bruyne, parfaitement servi entre deux joueurs, claquait une tête piquée (1-0). Si Burton ne baissait pas les bras, les Mancuniens dominaient. Après un but refusé de Riyad Mahrez (20e), Gabriel Jesus doublait la mise de la tête après avoir bien suivi une tentative repoussée de Leroy Sané (2-0, 30e). Puis 3-0 avec un nouveau but du Brésilien, qui éliminait un adversaire avant de marquer d’une frappe croisée du gauche (34e). Zinchenko, lui, plaçait un lob inspiré (4-0, 37e) quelques minutes avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Citizens continuaient leur travail et empilaient encore les buts. Déjà auteur d’un doublé, Gabriel Jesus marquait un triplé d’un coup de tête sur un service de Mahrez (5-0, 57e). Foden aggravait ensuite la marque à bout portant (6-0, 62e). Très en vue ce soir, l’attaquant brésilien de Manchester City trouvait le chemin des filets pour la quatrième fois en reprenant un centre de Sané (65e, 7-0). L’équipe de Pep Guardiola déroulait toujours et encore et Walker ouvrait bien son pied au point de penalty pour le 8-0 (70e). La correction se terminait finalement à la 84e minute sur un but de Mahrez, auteur de deux passes décisives auparavant. Vainqueur 9-0 de Burton, Manchester City avait donc un pied et demi en finale de Carabao Cup, puisque les deux équipes se retrouveront le 23 janvier prochain pour la manche retour.