Alors que le rival, Manchester City s’est qualifié un tout petit peu plus tôt contre Oxford United (3-1), Manchester United n’a pas fait dans la dentelle contre Colchester. Après une première période nulle et vierge, les Red Devils ont pris le large rapidement au retour des vestiaires. Marcus Rashford a ouvert le score (51e) avant que Ryan Jackson pousse le ballon au fond de ses propres buts (56e).

Anthony Martial a inscrit le troisième but dans la foulée pour mettre son équipe définitivement à l’abri (61e). Avec cette victoire 3-0, Manchester United rejoint Aston Villa, Manchester City et Leicester. Accrochés par Everton (2-2), les Foxes ont finalement réussi à s’imposer lors de la séance des tirs au but (4-2).