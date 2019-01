Cardiff City a officialisé ce samedi soir l’arrivée d’Emiliano Sala (28 ans) en provenance du FC Nantes. Si son arrivée était attendue au sein du club gallois, ce dernier n’a pas hésité à casser sa tirelire pour attirer l’attaquant argentin. L’ancien buteur des Canaris s’est dit impatient de relever ce nouveau challenge.

« Je suis très heureux d’être ici. Cela me fait très plaisir et j’ai hâte de commencer à m’entraîner, de rencontrer mes nouveaux partenaires et de me mettre au travail. C’est pour moi une sensation particulière d’être le transfert record du club. Je suis venu ici pour travailler et aider mes coéquipiers, le club », a ainsi confié la nouvelle recrue de Cardiff City sur le site officiel du club.