Pour la première d’Ole Gunnar Solskjaer à la tête du club, Manchester United se déplace à Cardiff lors de cette 18e journée de Premier League. Forcément, certains joueurs sont victimes des choix du Norvégien.

C’est notamment le cas de Romelu Lukaku. L’attaquant démarre sur le banc de touche, laissant place à Lingard, Rashford et Martial. Fred, Fellaini et Mata sont aussi laissés de côté alors que Pogba est associé à Matic et Herrera au milieu.

Les compositions :

Cardiff : Etheridge - Ecuele Manga, Morrison, Bamba, Cunningham - Gunnarsson, Arter - Hoilettt, Camarasa, Murphy - Paterson

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial