Interrogé à la veille du choc entre le Red Bull Salzbourg et l’Olympique de Marseille par L’Equipe, Carlos Mozer s’est exprimé sur le club phocéen où il a évolué entre 1989 et 1992. Récemment licencié de son poste de directeur sportif de Flamengo, il a évoqué le nom d’un joueur qui pourrait plaire aux Marseillais : « Il y a Paqueta qui est un jeune joueur (milieu offensif de 20 ans), mais qui a de la magie dans les pieds. »

Prometteur et doté d’un profil spectaculaire, il conviendrait parfaitement à l’OM selon Carlos Mozer : « Il est rapide, puissant, créatif. Il a une bonne vision du jeu et il est performant dans les un contre un. Il a aussi une super mentalité. Bref, c’est un grand joueur qui pourrait enflammer le Vélodrome. Mais après avoir perdu Everton (Sao Paulo), je ne suis pas certain que Flamengo soit vendeur… » A bon entendeur...