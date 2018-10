Revenu à Boca Juniors le 6 janvier dernier après une expérience en Chine au sein du Shanghai Shenhua, Carlos Tevez semble épanoui au sein de son club formateur. Après avoir retrouvé ses marques la saison passée, l’attaquant argentin a entamé la nouvelle saison avec les siens et en est désormais à un but et une passe décisive en cinq matches. Interrogé longuement par El Clarin, l’ancien avant-centre de la Juventus a expliqué qu’il n’aimait pas regarder le football.

« Rien. Je n’aime pas le foot. Si vous passez Barcelone-Real Madrid et que sur une autre chaîne il y a un tournoi de golf, je regarde le golf. Je n’ai jamais été fan de regarder des matchs. J’aime jouer, avoir le ballon entre mes pieds », a lâché le joueur âgé de 34 ans au journal local. Surprenant pour un footballeur professionnel.