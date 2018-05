Le Real Madrid a la possibilité de remporter un troisième titre de Ligue des Champions consécutif samedi soir, à Kiev, contre Liverpool. Sur leur chemin, les Madrilènes ont notamment sorti le PSG, alors que certains voyaient les Parisiens être clairement capables de sortir les Espagnols. Dani Carvajal est revenu sur cette double confrontation (5-2 au cumulé) à l’occasion du Media Day du Real Madrid.

« Nous, depuis qu’on a appris le tirage, on n’a pas arrêté de voir des vidéos de Cavani, Mbappé et Neymar dans les médias, on nous faisait comprendre qu’il fallait avoir peur... Et à la fin on s’est dit : "nous ne sommes pas si nuls bordel". Au final on les a laissé parler en dehors du terrain et nous on a parlé sur le terrain. Ces commentaires, au final, on en plaisante entre nous, ils nous servent pour rigoler. Mais on s’en fiche du rival, quand l’arbitre siffle on s’unit et on lutte jusqu’à la fin », a lancé le latéral droit espagnol.