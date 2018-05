Après le match nul de Villarreal face au Real Madrid (2-2), Marcos Senna, l’ambassadeur du club, a fait une annonce qui va ravir les supporters du Sous-Marin Jaune. Santi Cazorla (33 ans) va revenir.

Formé au club et parti à Arsenal en 2011, il est en fin de contrat chez les Gunners mais n’a plus joué depuis 18 mois à cause d’une très grosse blessure. L’international espagnol va être testé pendant la pré-saison avant que la décision de le conserver ou non soit prise.