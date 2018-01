Outre le Paris Saint-Germain contre Guingamp (4-2) et Montpellier contre Lorient (4-3), d’autres formations jouaient leur place en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Herbiers s’est défait de Saint-Lo (2-1) mais d’autres rencontres ont été aux tirs au but.

Le petit poucet de la compétition Biesheim a emmené Grenoble à la séance des tirs au but (2-2) et l’a finalement perdue (0 t.a.b à 3). De son côté Tours et Metz (0-0, 1 t.a.b à 2) se sont séparés aussi à cette étape, tout comme Troyes et Saint-Etienne (1-1 , 4 t.a.b à 3).