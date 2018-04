Tous deux clubs de National 1, Les Herbiers et Chambly vont jouer un match pour l’histoire à Nantes ce mardi soir. Le vainqueur ira au Stade de France le 8 mai prochain pour y disputer la finale de la Coupe de France face à Caen ou le PSG. Les joueurs touchent un rêve du bout des doigts mais les dirigeants eux se frottent déjà les mains.

Avec le parcours réalisé depuis leur entrée en lice dans la compétition (5e tour), Les Herbiers et Chambly sont déjà assurés d’encaisser un chèque de 1 122 500 €, d’après les calculs de RMC. Le club qui accédera à la finale empochera 380 000 € en plus soit 1,5 M€. Une somme énorme pour des équipes au budget avoisinant les 2 M€. Et si jamais l’une d’elles venait à remporter le trophée, 930 000 € supplémentaires tomberaient dans les caisses, soit une dotation totale de 2,4 M€.