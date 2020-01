C’est la sensation de la soirée. La formation de National 2 Epinal a réussi à éliminer le LOSC en huitième de finale de la Coupe de France. Un exploit qui a forcément ravi les Lorrains, mais qui a fortement énervé l’entraîneur des Dogues, Christophe Galtier.

« On n’a jamais été dans le match. Il faut féliciter Épinal qui mérite sa victoire. On ne mérite pas grand-chose sur ce qu’on a fait. On a beaucoup trop subi, fait beaucoup trop d’erreurs. Il y a aussi eu un manque d’investissement de certains. C’est une grosse déception. C’est une sale soirée, une élimination lourde. Certains sont très loin du niveau qu’on attend d’eux. On a été battus dans la combativité, il aurait fallu plus d’envie. On n’a pas le droit de faire un match comme ça », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.